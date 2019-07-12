Кольская АЭС получит лицензию на продление эксплуатации энергоблока № 2 в октябре

МУРМАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Кольская АЭС планирует получить лицензию на продление срока эксплуатации энергоблока № 2 и запустить его после модернизации в октябре текущего года, сообщила в пятницу пресс-служба АЭС.

"Получение лицензии на продление срока эксплуатации блока № 2 до 2034 года и пуск энергоблока № 2 запланированы на октябрь 2019 года", - говорится в сообщении.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 9 июля выдала изменение к условиям действия лицензии на эксплуатацию энергоблока № 2 Кольской АЭС, и на энергоблоке начались работы по модернизации. Они направлены на повышение уровня безопасности и продление ресурса оборудования в дополнительный срок эксплуатации.

Всего на энергоблоке планируется провести порядка 40 мероприятий по модернизации: строительно-монтажные работы в здании гидроемкостей системы аварийного охлаждения зоны реактора (САОЗ), внедрение системы обогрева кольцевого бака и автоматических регуляторов мощности реактора, антисейсмические мероприятия на оборудовании и трубопроводах первого контура, замену главных циркуляционных насосов.

В 2018 году сотрудники АЭС и подрядчики выполнили аналогичный комплекс работ по повышению безопасности на энергоблоке № 1 и продлили его срок эксплуатации до 2033 года. Ремонтная кампания 2019 года продлится 268 суток - по 15 октября 2019 года и станет одной из самый больших в истории станции. Такая продолжительность обусловлена беспрецедентным объемом работ, направленных на повышение безопасности станции. В ходе ремонтной кампании на всех четырех энергоблоках будут выполнены регламентные работы. С апреля по август будут последовательно выводиться в ремонт третий, четвертый и первый энергоблоки.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Она вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.