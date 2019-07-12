СПЧ просит Союз журналистов приглашать зарубежные СМИ к местам воинской славы в России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод призвал Союз журналистов России приглашать зарубежных коллег к местам воинской славы для борьбы с фальсификацией истории и фейковыми новостями, касающимися Великой Отечественной войны. Таким образом он прокомментировал заявление немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, который предложил снести памятник советским воинам, погибшим в битве под Прохоровкой.

"Я считаю, что Союз журналистов России просто должен приглашать своих зарубежных коллег, кто хочет услышать правду, познакомиться с реальными событиями, документами, посетить Прохоровское поле, музей истории блокады Ленинграда, Брестскую крепость. Посмотреть, какой ценой доставалась эта победа, какую роль сыграл Советский Союз в освобождении всего мира от коричневой чумы", - сказал Брод журналистам.

Ранее Келлерхофф в газете Die Welt утверждал, что под Прохоровкой советский танковый корпус совершил "атаку камикадзе", потеряв более 230 танков против пяти немецких, поэтому победа советских войск в этом сражении не подтверждается и памятник им должен быть демонтирован.

12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение, обе стороны понесли огромные потери. Советские войска потеряли 500 танков из 800 (60%). Немцы потеряли 300 танков из 400 (75%), самая мощная ударная группировка немцев была обескровлена. Советские танкисты не позволили противнику прорваться на оперативный простор и вынудили отойти в исходное положение.