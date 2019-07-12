Абэ принес извинения семьям больных проказой за их дискриминацию

ТОКИО, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу принес извинения семьям больных проказой (лепрой) за моральные страдания, которые им пришлось пережить вследствие мер изоляции, которые принимались ранее властями страны.

"Правительство глубоко сочувствует боли и страданиям, которые перенесли те, кто болел лепрой или болеет в настоящее время. Мы приносим им и членам их семей свои извинения. Я сам хотел бы выразить эти чувства, лично встретившись с ними", - сказал Абэ в своем обращении.

Общественные организации и адвокаты, которые занимались проблемами людей, больных проказой, положительно оценили инициативу премьера. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в свою очередь заявил, что точная дата встречи с семьями в настоящее время согласовывается. Ранее на этой неделе правительство Японии приняло решение не оспаривать вердикт суда префектуры Кумамото, который в конце прошлого месяца вынес решение о выплате компенсаций в размере 370 млн иен ($3,4 млн) родственникам больных лепрой, страдавших от дискриминации и сегрегации.

Речь идет о законе от 1953 года, который предписывал изолировать больных лепрой и помещать их в специальные учреждения против их воли. Они должны были находиться там отдельно от родственников. Кроме того, из-за изоляции они не могли получать образование и, как следствие, устраиваться на работу.

Благодаря прогрессу в медицине и усовершенствованию методов лечения проказы необходимость в подобных учреждениях отпала, а сам закон о сегрегации был отменен в 1996 году. После этого бывшие пациенты стали требовать от правительства компенсации, и первое положительное решение по этому вопросу было принято в 2001 году. Тем не менее оно не касалось родственников больных, которым в результате еще ни один год пришлось обивать пороги судов, чтобы добиться своего.