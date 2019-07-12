Поэту Джулиану Генри Лоуэнфельду вручили российский паспорт

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Американский поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт. Торжественная церемония состоялась в пятницу в Отделе книжного фонда Государственного исторического музея в пятницу в присутствии министра культуры РФ Владимира Мединского.

"Ровно месяц назад президент подписал указ о принятии вас в гражданство России. Это символично, поскольку это произошло буквально через несколько дней после вашего дня рождения и 220-летия со дня рождения Пушкина, и в мире вы известны прежде всего как замечательный переводчик, наверное, лучший переводчик его произведений на английский язык", - сказал Мединский.

Он напомнил, что в России Пушкина называют "солнцем русской поэзии". "Мы очень рады, что благодаря вам это солнце светит и для миллионов англоязычных читателей. Я знаю, какое особое значение в вашей жизни, вашей судьбе имеет Россия. Поэтому то, что вы стали гражданином нашей страны, наверное, вполне закономерно и очень правильно. От всего сердца поздравляю вас с этим событием", - добавил министр культуры РФ.

Паспорт американскому поэту вручила начальник отдела паспортной работы и регистрационного учета населения Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве, подполковник полиции Наталья Ершова. Во время церемонии прозвучал гимн РФ.

"Юлиан Андреевич"

"Я достаю из широких штанин..." - процитировал в шутку Лоунфельд Владимира Маяковского. И добавил: "Читайте, завидуйте - я гражданин Российской Федерации".

Поэт признался, что исполнилась его мечта, и попросил называть его Юлианом Андреевичем - на русский манер. Он рассказал, что его бабушка читала перед родами "Войну и мир" в переводе его прадеда Рафаэля Лоуэнфельда. "И бабушка, естественно, была без ума от благороднейшего князя Андрея. Поэтому, так как я уже русский, прошу зовите меня "Юлиан Андреевич", - сказал он.

Переводчик отметил, что он любит Россию и при этом любит "свою родную Америку", где живут его родные и покоятся его предки. "Я сегодня присягнул России, но Америки я ни в коей мере не отрицаю, и я остаюсь американцем, став русским", - сказал Лоунфельд.

По его словам, бытует "злой миф", особенно на Западе, что русское - значит "чужое", что жизнь в России - сплошной "Левиафан", что здесь одна жестокость, лень, пьянство, невежество".

"На эту ложь я хочу возразить и с гордостью, уже как россиянин, я хочу ответить тем депрессивным циникам словами Пушкина - "говорят, что несчастье хорошая школа". Может быть. Но счастье - есть лучший университет. <...> И я горжусь, что я стал русским. И я в России как раз счастлив, здесь я люблю, и здесь я творю", - подчеркнул поэт.

Он добавил, что чувствует в России потрясающую энергию, духовную, любящую, глубинную необходимость русского народа не только в материальном, но и в духовном развитии. "Для меня Россия - теплый семейный дом, это восприятие мира, в котором мы не брошены, не одиноки, не лишены цели. Здесь все имеет значение, и всегда кто ищет, тот найдет. И очень надеюсь, с вашей помощью, дорогие друзья, что мне удастся раскрыть правду о России всему миру", - сказал Лоуэнфельд.

О поэте

Лоуэнфельд - американский поэт, драматург, судебный юрист, композитор и переводчик. Он неоднократно представлял интересы российских киностудий в суде, в том числе "Союзмультфильма", "Мосфильма" и "Ленфильма". Лоуэнфельд свободно владеет русским, немецким, испанским, французским и итальянским языками.

Поэта называют одним из лучших переводчиков произведений Пушкина на английский язык. В 2009 году он перевел и поставил "Маленькие трагедии" Пушкина в Центре искусств Михаила Барышникова в Нью-Йорке. За свою книгу "Мой талисман: поэзия и жизнь А.С. Пушкина" в 2010 году Лоуэнфельд был удостоен петербургской литературно-художественной премии "Петрополь" и стал первым иностранцем, которому она была присуждена.