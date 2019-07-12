Монумент в виде купола Рейхстага установили в Прохоровке в 76-ю годовщину сражения

ТАСС, 12 июля. Монумент в виде разбитого купола Рейхстага и советского солдата, водружающего на его вершину Знамя Победы, открыли в пятницу в Белгородской области по случаю 76-летия Прохоровского танкового сражения. Памятник олицетворяет собой разгромленный нацизм и посвящен взятию Берлина советскими войсками в мае 1945 года, сообщил во время торжественной церемонии в Прохоровке губернатор региона Евгений Савченко.
"На священных Прохоровских рубежах мы чтим воинов - освободителей белгородской земли, участников Курской битвы, всех солдат Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Дорогие ветераны, примите низкий поклон за мир, свободу Родины и счастье жизни, за вверенную нам великую Отчизну. В честь ратных свершений сегодня мы отрываем на прохоровской земле еще один памятник - купол поверженного Рейхстага как символ навсегда разгромленного нацизма, как утверждение нашей священной правды", - сказал Савченко.
Рассуждая об историческом значении танкового сражения, глава региона назвал поле под Прохоровкой мощным источником патриотизма. Также, упомянув вызвавшую широкий общественный резонанс публикацию в немецкой газете Die Welt об итогах танкового сражения под Прохоровкой, Савченко посоветовал сторонникам подобных идей обратиться за живыми воспоминаниями о событиях военных лет к своим предкам.
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Колумнист немецкой газеты опубликовал заметку под заголовком "Победа" Красной армии, которая в действительности была поражением". Ссылаясь на архивные документы, автор выступил с утверждением, что поскольку советская сторона потеряла существенно больше танков, чем вермахт, исход сражения будто бы нельзя считать победой Советской армии, а потому установленный на поле памятник "вообще-то нужно бы сразу же снести".
"Я призываю презрением ответить на тот выпад, который они сумели сделать в 76-ю годовщину Прохоровского сражения. Мы, ветераны, от лица всех участников Прохоровского сражения, живых и мертвых, не доживших до этого дня, призываем руководство России защитить подвиг вершителей Победы во избежание подобных провокаций", - добавила председатель совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой дивизии, ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина.
В ходе Курской битвы 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. В этом сражении была разгромлена ударная группировка немцев, после чего основные силы противника перешли к обороне.