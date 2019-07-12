Монумент в виде купола Рейхстага установили в Прохоровке в 76-ю годовщину сражения

ТАСС, 12 июля. Монумент в виде разбитого купола Рейхстага и советского солдата, водружающего на его вершину Знамя Победы, открыли в пятницу в Белгородской области по случаю 76-летия Прохоровского танкового сражения. Памятник олицетворяет собой разгромленный нацизм и посвящен взятию Берлина советскими войсками в мае 1945 года, сообщил во время торжественной церемонии в Прохоровке губернатор региона Евгений Савченко.

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"На священных Прохоровских рубежах мы чтим воинов - освободителей белгородской земли, участников Курской битвы, всех солдат Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Дорогие ветераны, примите низкий поклон за мир, свободу Родины и счастье жизни, за вверенную нам великую Отчизну. В честь ратных свершений сегодня мы отрываем на прохоровской земле еще один памятник - купол поверженного Рейхстага как символ навсегда разгромленного нацизма, как утверждение нашей священной правды", - сказал Савченко. Рассуждая об историческом значении танкового сражения, глава региона назвал поле под Прохоровкой мощным источником патриотизма. Также, упомянув вызвавшую широкий общественный резонанс публикацию в немецкой газете Die Welt об итогах танкового сражения под Прохоровкой, Савченко посоветовал сторонникам подобных идей обратиться за живыми воспоминаниями о событиях военных лет к своим предкам.