Музей истории движения WorldSkills появится в Шанхае в 2021 году

ШАНХАЙ, 12 июля. /ТАСС/. Шанхай получил первую партию экспонатов для музея, посвященного истории движения WorldSkills, который должен заработать в сентябре 2021 года, когда в мегаполисе пройдет 46-й чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills International, пишет газета Shanghai Daily.

Музей, призванный продвигать идеи движения профессионального мастерства и рассказывать о его истории как в Китае, так и за рубежом, будет расположен в городском районе Янпу. Первые 105 экспонатов, полученные на днях для этого музея, включают в себя, в частности, фотографии, видеозаписи и различные инструменты. Среди них есть и медали с мировых чемпионатов 60-х годов прошлого столетия, а также первая медаль, полученная командой из Китая на 44-м мировом состязании по стандартам WorldSkills International.

Экспозиция музея позволит посетителям ознакомиться и с историей различных ремесел древнего и современного Китая. На показ будут выставлены, в частности, инструменты и материалы, использовавшиеся некогда мастерами по изготовлению фарфоровых изделий, а также образцы различной вышивки.

Все экспонаты были предоставлены WorldSkills International, Шанхайским музеем текстиля и различными местными организациями. Генеральный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи выразил удовлетворение тем, как продвигается работа по созданию музея. "Если даже осмотреть только фрагмент коллекции, то можно увидеть, какая у нас богатая история", - приводит издание его слова.

Среди экспонатов можно будет увидеть фотографию одного из основателей движения Альберта Видаля, который посвятил 33 года своей жизни продвижению профессионального мастерства среди молодежи. "Сейчас у нас есть организация, которая проводит соревнования в 82 странах по всему миру", - отметил Дэвид Хоуи.

В июне 2018 года ассоциация WorldSkills International подписала в Китае два соглашения. Одно с Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, а другое - с правительством Шанхая. Первый документ касается подтверждения того, что следующий после Казани (22-27 августа) чемпионат мира по профессиональному мастерству состоится 22-27 сентября 2021 года в Шанхае. Во втором соглашении речь идет о строительстве рядом с мостом Янпу в Шанхае музея профессионального мастерства, который станет своего рода международной площадкой для демонстрации рабочих специальностей, подготовки молодых специалистов, обмена опытом, а также центром документации для WorldSkills International.

WorldSkills в Китае

После принятия в члены WorldSkills International в 2010 году Китай начал внедрять в программу подготовки рабочих стандарты чемпионата мира по профессиональному мастерству. На данный момент в КНР насчитывается около 86 специализированных центров, где применяются методы подготовки профессиональных рабочих, отвечающих требованиям WorldSkills Competition.

В последние годы правительство Китая уделяет повышенное внимание модернизации производственного сектора страны и подготовке квалифицированных рабочих кадров. По официальным данным, 800 млн человек в КНР входят в число экономически активных членов общества, 165 млн из них являются профессиональными рабочими, а 45 млн - рабочими высшей квалификации. По всей стране порядка 27 млн молодых людей проходят подготовку по программам освоения различных рабочих специальностей в специализированных колледжах и школах, которых в Китае насчитывается свыше 12 тыс.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству

WorldSkills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Идея подобной организации зародилась в 1946 году, ее цель - поощрять конкуренцию среди молодых людей, чтобы повысить их энтузиазм в освоении рабочих профессий, а также для сравнения их навыков и способностей.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition проходит раз в два года.