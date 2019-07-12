Половина поликлиник Петербурга будут проводить диспансеризацию по субботам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Половина поликлиник Санкт-Петербурга начнут работать по субботам, чтобы расширить возможности для людей проходить диспансеризацию в удобное время, сообщила в пятницу журналистам начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьева.

Она напомнила, что "в этом году у нас все кардинально поменялось, все наши граждане в 40 лет и старше должны ежегодно проходить профилактические осмотры". "У нас 68 юридических лиц участвуют в диспансеризации, более 100 площадок, и более половины, 57%, сейчас еще и по субботам будут работать с 9 до 15 часов, некоторые уже работают", - рассказала Соловьева во время пресс-тура по городским поликлиникам.

В этом году планируется, что врачи смогут обследовать порядка 1,7 млн взрослых петербуржцев, в прошлом году диспансеризацию прошли около 1,3 млн, рассказала Соловьева. Она добавила, что на середину 2019 года медикам удалось выполнить половину от намеченного плана.

"В прошлом году мы выявили 1462 злокачественных новообразований, большинство на I и II стадии. Структура традиционная - это рак молочной железы, второе место - колоректальный рак, далее рак предстательной железы, рак шейки матки", - пояснила представитель комитета.

Поликлиники выстраивают маршруты так, чтобы пациенты смогли пройти всех врачей за полтора часа. С этого года, по словам Соловьевой, люди будут проходить более тщательное обследование. В частности, впервые на втором этапе диспансеризации пациентов будут направлять на малодозную томографию, которая поможет вычислить рак легких. "Граждане в этом году получат больше обследований, направленных на выявление злокачественных образований по нескольким направлениям. На рак шейки матки, на рак молочной железы, на колоректальный рак, рак предстательной железы, рак кожи, легких. И теперь в 45 лет на первом этапе диспансеризации всем поголовно делают фиброгастроскопию - на рак желудка", - рассказала Соловьева.