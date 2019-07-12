Эксперт: детские автокресла в России используют более 80% родителей

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Порядка 80% родителей в России заявляют, что используют специальные автокресла при перевозке детей в автомобиле. За шесть лет показатель увеличился в 13 раз, сообщила в пятницу журналистам член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.

"Шесть лет назад детские автокресла использовали 6% родителей, на сегодня более 80% родителей говорят, что пристегивают детей, это в среднем, цифры разнятся в регионах <...> Но по сводке происшествий мы видим, что дети погибают в автомобилях, и погибают непристегнутыми", - сказала она во время рабочей поездки в Ставрополь.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на базе перинатальных центров в российских регионах будущих родителей начнут учить правилам безопасности при перевозке детей. В пятницу федеральный проект стартовал в Ставропольском крае.

"Мы рассматриваем самые важные аспекты, в том числе, связанные со скоростным режимом и выездом на полосу встречного движения. Многие родители не представляют, что ребенок переживает даже при экстренном торможении. Мы на оборудовании показываем, как закреплять кресло, как усаживать ребенка, как долго ребенок может находиться в таком положении", - пояснила Агре.

Тренинги для будущих родителей стартуют в 2019 году в 30 регионах России. До 2021 года к ним присоединятся все субъекты страны в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".