Минздрав поручил регионам разработать планы-графики по ликвидации дефицита медперсонала

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Регионы РФ разработают планы-графики по ликвидации кадрового дефицита и дисбаланса медицинского персонала в субъектах в соответствии с поручением министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой по итогам видеоселекторного совещания с участием руководителей всех субъектов РФ, региональных министерств здравоохранения, ректоров медицинских вузов.

"По итогам видеоселектора сформирован и направлен в субъекты РФ перечень поручений. В частности, главам субъектов рекомендовано: разработать "дорожные карты" (план-график) по ликвидации кадрового дефицита и дисбаланса на краткосрочную и среднесрочную перспективу с учетом потребности в специалистах, с указанием конкретных механизмов по устранению дефицита кадров", - сообщили в пятницу порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в пресс-службе Минздрава России.

В соответствии с поручениями, регионы должны скорректировать заявки на целевой прием на 2020 год "с учетом реальной региональной потребности в кадрах". Главам субъектов также рекомендовано расширять практику и возможности целевого приема студентов старших курсов медицинских вузов. В частности, предлагается продумать возможности дополнительной социальной поддержки будущих врачей в процессе их обучения.

Кроме того, субъект должен "обеспечить обязательное прохождение специалистами первичного звена здравоохранения образовательной программы по "онконастороженности" в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Также все врачи должны быть вовлечены в систему непрерывного медицинского образования.

Министр в ходе селектора отметила, что "доля гарантированных выплат по окладам в заработной плате врачей и среднего медицинского персонала [должна быть приведена] в соответствие с рекомендованными значениями (55-60%)".

Ранее в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" министр здравоохранения РФ отмечала, что кадровый дефицит в РФ имеет относительный характер - специалистов в целом достаточно, но они неравномерно распределены по отраслям.