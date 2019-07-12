Топилин сообщил, что выплаты пострадавшим от паводков в Иркутской области завершены на 90%

"Выплаты на первоочередные нужды, когда обследование домохозяйств не требовалось, 10 тыс. рублей на человека, практически завершены - это почти 34 тыс. выплат. Но все равно заявления продолжают поступать, на 90% задача решена. Что же касается выплат 50 тыс. и 100 тыс. рублей в зависимости от степени утраты имущества, полностью или частично утрачено имущество, практически все муниципалитеты завершили оценку. Параллельно осуществляются выплаты, уже более 5 тыс. человек эти выплаты осуществлены. Мы исходим из того, что таких заявлений, я не хотел бы ошибаться в прогнозе, [поступило со стороны] около 13-15 тыс. человек", - передает слова министра пресс-служба Минтруда.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Выплаты на первоочередные нужды в размере 10 тыс. руб. пострадавшим от паводков в Иркутской области завершены на 90%. Выплаты в связи с утратой имущества в размере 50 тыс. и 100 тыс. руб. получили более 5 тыс. человек, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории муниципальных образований Иркутской области, которое проходит в Тулуне.

Топилин напомнил, что в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в ряде районов Иркутской области, президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача незамедлительно обеспечить выплаты гражданам, а также должные условия пребывания в пунктах временного размещения.

Как отметили в пресс-службе, на совещании обсуждались вопросы, связанные с обеспечением занятости. "Нужно работать с каждым человеком индивидуально с тем, чтобы в кратчайшие сроки помочь ему решить эту проблему", - отметил Топилин. Министр также сообщил, что в настоящее время идет работа по направлению детей на отдых. "Процесс организован. Сейчас уже более тысячи детей направлено на летнее оздоровление. На следующей неделе будет еще один массовый заезд: около 1,5 тыс. детишек поедут отдыхать", - подчеркнул он.

По словам Топилина, необходимо обратить особое внимание на бытовое обеспечение граждан в пунктах длительного размещения и на оказание помощи и социальной поддержки пожилым, инвалидам и матерям с детьми.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, включая ребенка, девятеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 34 тыс. человек, а также социально значимые объекты, автомобильные дороги и приусадебные участки. По данным на 12 июля, подтопленными остаются 138 домов в городе Тулуне. 12 июля объявлено в Иркутской области днем траура по жертвам наводнения. В регионе продолжает действовать режим ЧС.