Волонтеры нашли 50 "мертвых душ" в подписных листах шести кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/ Порядка 50 "мертвых душ" обнаружены в подписных листах шести кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Об этом в пятницу сообщил журналистам юрист, член Общественной палаты РФ, общественный деятель Илья Ремесло.

По его словам, волонтеры провели выборочную проверку 300 подписантов независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, по которым возникали вопросы. Волонтеры проверяли их имена в социальных сетях, также ходили по квартирам, чтобы выяснить, проживает ли там такой человек.

"Члены участковой комиссии с правом совещательного голоса выписали частично фамилии - то, что можно выписывать. И по этим данным мы с волонтерами восстановили всю картину: вначале аккаунты в социальных сетях, потом связались с родственниками, те стали давать полные данные, там мы смогли и на кладбище съездить, восстановить справки о захоронении, где человек находится", - сказал Ремесло.

Он добавил, что по результатам проверки более 100 человек значатся как "отсутствующие", не проживают в квартирах, в которых указаны."50 человек, и это уже конкретная цифра, значатся как мертвые. И число этих мертвых подписантов растет <...> это далеко не окончательная цифра", - отметил общественный деятель.

Ремесло уточнил, что среди кандидатов, у которых были обнаружены "мертвые души", значатся Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Александр Соловьев, Кирилл Гончаров и Андрей Бабушкин.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Каждому кандидату необходимо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.