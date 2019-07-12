В СФ просят Минкультуры предложить идеи по использованию теологии в борьбе с экстремизмом

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации рекомендует Минкультуры, Минобрнауки, а также Министерству просвещения РФ разработать предложения по использованию теологии в целях совершенствования борьбы с экстремизмом. Текст рекомендаций есть в распоряжении ТАСС.

"Рекомендовать Министерству культуры РФ совместно с Министерством науки и высшего образования, Министерством просвещения России и Федеральным агентством по делам национальностей разработать предложения по использованию теологических знаний в целях совершенствования деятельности по профилактике экстремизма, распространения радикальных идей, основанных на идеях национальной и религиозной исключительности, возникновения очагов межнациональной и религиозной розни", - говорится в документе.

Кроме того, в тексте рекомендаций есть предложение для Министерства науки и высшего образования РФ рассмотреть вопрос о создании правовых возможностей для поддержки научных исследований в области теологии с привлечением государственных научных фондов и программ.

В тексте также содержится рекомендация рассмотреть вопрос о расширении сфер трудоустройства для выпускников теологических специальностей.

"Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты РФ рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения, изменений, направленных на расширение сфер трудоустройства выпускников по специальностям укрупненной группы специальностей "Теология" (бакалавриат и магистратура) с учетом действующего профессионального стандарта "Специалист в сфере национальных и религиозных отношений", - говорится в документе.

Кроме того, Совет рекомендует Министерству науки и высшего образования совместно с Минкультуры РФ и Федеральным агентством по делам национальностей рассмотреть вопрос об интеграции в учебные курсы и предметы по обществоведческим дисциплинам образовательных программ высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет) учебного материала по вопросам духовно-нравственных ценностей традиционных религий России. В качестве одной из проблем религиозного образования в России Совет отмечает отсутствие закрепленного в федеральном законодательстве определения понятия "религиозное образование".

Текст рекомендаций Совета будет направлен президенту РФ, в Госдуму и правительство, а также в заинтересованные министерства и ведомства.