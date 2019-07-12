Вузы России и Турции подписали более 20 соглашений о сотрудничестве на полях РТФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Российские и турецкие вузы подписали в пятницу 21 соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в рамках проведения второго форума ректоров на полях заседания Российско-турецкого форума общественности (РТФО).

"В последнее время отмечается высокий интерес к русскому языку в Турции, возрастает интерес к расширению возможностей его изучения на базе турецких вузов, - сказала глава Россотрудничества, сопредседатель РТФО с российской стороны Элеонора Митрофанова. - Подписание соглашений между вузами двух стран направлено на разработку новых учебных программ, расширение обмена передовым опытом, реализацию программ студенческих стажировок".

По ее словам, количество заявок от турецких граждан, желающих обучаться в России, постоянно увеличивается. "На регулярной основе осуществляется набор студентов из Турции в российские вузы на бюджетной основе по государственной квоте (56 человек)", - сообщила Митрофанова.

По словам сопредседателя комитета РТФО по науке и образованию ректора ЮФУ Ирины Шевченко, интерес к форуму - это показатель "значительной заинтересованности вузов в экспорте образования".

В свою очередь ректор Госуниверситета Анкары Эркан Ибиш отметил, что сейчас "необходимо заложить фундамент совместной работы, в частности предложить простые решения, которые можно быстро реализовать, не затрагивая глобально систему образования".

В форуме приняли участие представители 36 вузов двух стран. С российской стороны представлены вузы практически из всех федеральных округов.