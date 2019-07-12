Welt: в водоемах Берлина и Бранденбурга из-за жары появились медузы

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Необычно жаркий июнь привел к тому, что в ряде регионов Германии, в частности, в Берлине и Бранденбурге, на поверхности многих водоемов появились медузы. Об этом сообщила газета Welt со ссылкой на Дерка Элерта из управления Сената Берлина по вопросам охраны окружающей среды, транспорта и защиты климата.

Медузы размером с монету в €2 были обнаружены экспертами в реке Хафель, в озерах Мюггельзе и Тегелер-Зе. По словам Элерта, после того, как с началом июля похолодало, их количество стало резко сокращаться.

Чтобы принять облик выпуклого зонтика с отростками, этим гидроидным нужна вода с температурой более 25 градусов. Впервые они были обнаружены в Хафеле в 1995 году, в Берлине - в 2003 году, прежде всего, во время жары. "Здесь нет ничего необычного", - успокаивает Элерт.

Для людей опасности они не представляют и не оказывают влияния на пищевую цепочку других животных. По словам Элерта, их жизненный цикл составляет около шести недель.

Конкретно речь идет о Craspedacusta sowerbii - виде гидроидных из отряда лимномедуз. Это один из немногих видов стрекающихся, т.е. оставляющих ожоги, которые освоили пресные воды в Центральной Европе. По мнению экспертов, в свете глобального потепления в ближайшие годы в водоемах их количество вырастет.