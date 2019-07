СМИ: Елизавета II начинает день заказом одежды из гардеробной

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II начинает день не так, как подавляющее большинство британских подданных. Монарх не может после пробуждения просто подойти к гардеробу в спальне и выбрать, что ей надеть. Вся одежда Елизаветы II находится в отдельной гардеробной, в которую она не заходит, и чтобы быть готовой к выходу, ей приходится выбирать одеяния по эскизам в специальном альбоме, сообщает газета Daily Express со ссылкой на бывшего дворецкого Пола Баррела.

"Елизавете II должны доставить наряды вниз - вся ее одежда хранится на верхнем этаже дворца", - сообщил Баррел. Обычно костюмер приносит, по его словам, два наряда с кусочками прикрепленной к ним ткани, чтобы королева могла вспомнить, шелк это, хлопок или шерсть".

93-летняя британская королева известна тем, что предпочитает яркие наряды с соответствующими шляпами, созданными ее портнихой Анжелой Келли или королевским кутюрье Стюартом Парвином. Причем, делает это, как отмечает издание, с определенной целью - чтобы выделиться в толпе и продемонстрировать свою важную роль.

"Речь в данном случае идет вовсе не о том, что, вот, взгляните на меня", - полагает королевский эксперт Виктория Ховард. Посыл, по ее мнению, тут скорее в следующем: "Люди хотят меня видеть, поэтому я стараюсь им помочь".

Когда королеве надоедает какой-либо из нарядов, она отдает его камердинерам, костюмерам, которые могут распорядиться им по своему усмотрению, то есть либо носить, либо продать. По словам эксперта Брайана Хоуи, автора книги Not in Front of the Corgis (2011), одежда королевы - "постоянный источник комментариев в СМИ, и она будет носить любимый наряд годами". При этом, Елизавета II всегда стремилась избежать "следования моде", оставаясь немного консервативной", добавил Хоуи.

На троне с 1952 года

Елизавета II вступила в права монарха в 1952 году в возрасте 25 лет. В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года умер король Таиланда Пумипон Адульядет, Елизавета стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. 21 апреля нынешнего года она отпраздновала свой 92-й день рождения.

6 февраля 2017 года Елизавета II отметила 65-летие своего пребывания на троне, став первым в истории британским монархом, кому довелось отпраздновать эту дату, именуемую "сапфировым" юбилеем. Ранее Ее Величество отмечала уже три официальных юбилея, связанных с ее правлением: в 1977 году - "серебряный" (25-летие), в 2002 - "золотой" (50-летие) и в 2012 - "бриллиантовый" (60-летие). Впереди же просматривается перспектива "платинового юбилея"- 70-летия нахождения нынешней королевы на троне, до которого, правда, еще несколько лет.