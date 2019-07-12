Почти 850 жителей Саратовской области заболели геморрагической лихорадкой с мая

САРАТОВ, 12 июля. /ТАСС/. Почти 850 человек заболели геморрагической лихорадкой в Саратовской области с мая, более 160 жителей остаются в больницах с подозрением на болезнь. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Минздраве региона.

"В целом с мая диагноз лабораторно подтвердился у 848 пациентов", - сказала собеседница агентства.

Ранее одна женщина умерла с данным диагнозом. Как пояснили ТАСС в Минздраве региона, пациентка поступила в больницу в критическом состоянии.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Саратовской области ранее сообщил о высокой активности природного очага геморрагической лихорадки с почечным синдромом в регионе. Из-за этого были закрыты несколько детских летних лагерей.

Геморрагическая лихорадка - острая вирусная болезнь, характеризующаяся системным поражением мелких кровеносных сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами и поражением почек с развитием острой почечной недостаточности. Основной источник возбудителя - мышевидные, которые переносят бессимптомную инфекцию.