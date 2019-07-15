Почему воздух в квартире может быть опасным? Рассказываем, как его проверить

По данным ВОЗ, воздух в помещениях чаще всего "отравляет" бытовое печное оборудование на жидком или твердом топливе. В обычной городской квартире, где этого нет, причиной загрязнения могут стать некачественные отделочные материалы — штукатурка, шпаклевка, краска, обои, ламинат, паркеты, фанера. А также конструкционные материалы дома — бетон, перекрытия, утеплитель, которые могут выделять аммиак, фенол, формальдегид, стирол.

В Роспотребнадзоре добавляют: источником может стать мебель, для изготовления которой используются ДСП/ДВП или другие материалы на основе синтетических полимеров. Такая мебель, если она произведена с нарушением технологии, может выделять фенол, стирол, формальдегид и другие полимерные производные.

Еще одна причина — повышенная влажность при плохой вентиляции. Это приводит к появлению плесени на стенах и накоплению естественных антропогенных загрязнителей, например двуокиси углерода (углекислого газа).

По словам эколога лаборатории "Тестэко" Максима Михайлова, другим микробиологическим фактором загрязнения воздуха могут стать бактерии золотистого стафилококка, носителями которого, как говорит он, являются 20–45% людей на планете. Он переносится на коже и слизистых, бывает в вентиляции. Возбудитель может никак себя не проявлять, а может вызывать как кожные инфекции и угри, так и более серьезные заболевания — пневмонию, менингит, остеомиелит.