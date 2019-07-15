Почему воздух в квартире может быть опасным? Рассказываем, как его проверить

При выборе района проживания люди обычно интересуются, есть ли рядом парки, автомагистрали, промышленные предприятия, так как это влияет на качество воздуха и, соответственно, на здоровье. Но иногда опасность таится внутри квартиры. Постоянная аллергия и першение в горле, слезоточивость, трудности со сном могут свидетельствовать не только о переутомлении и сниженном иммунитете, но и о загрязнении воздуха в помещении. О том, как это проверить и когда стоит начать беспокоиться, — в материале ТАСС.
Почему воздух в квартире может быть загрязнен
В Роспотребнадзоре добавляют: источником может стать мебель, для изготовления которой используются ДСП/ДВП или другие материалы на основе синтетических полимеров. Такая мебель, если она произведена с нарушением технологии, может выделять фенол, стирол, формальдегид и другие полимерные производные.
Еще одна причина — повышенная влажность при плохой вентиляции. Это приводит к появлению плесени на стенах и накоплению естественных антропогенных загрязнителей, например двуокиси углерода (углекислого газа).
По словам эколога лаборатории "Тестэко" Максима Михайлова, другим микробиологическим фактором загрязнения воздуха могут стать бактерии золотистого стафилококка, носителями которого, как говорит он, являются 20–45% людей на планете. Он переносится на коже и слизистых, бывает в вентиляции. Возбудитель может никак себя не проявлять, а может вызывать как кожные инфекции и угри, так и более серьезные заболевания — пневмонию, менингит, остеомиелит.
Как это влияет на здоровье
Но симптомы в целом схожи и связаны с неприятными ощущениями в области носоглотки. Гендиректор ООО "Экоспэйс" Антон Ястребцев говорит, что метилакрилат из некачественного ламината, формальдегид или аммиак из мебели могут вызывать раздражение — опухает нос, горло першит, слезятся и чешутся глаза. Плесень и различные микроорганизмы могут провоцировать аллергические реакции.То есть если дома у вас заметно ухудшается самочувствие, хотя на улице и на работе все нормально, то, возможно, проблема в воздухе.
Как проверить воздух
Чтобы получить точный результат наверняка, можно заказать исследование в одном из аккредитованных испытательных лабораторных центров. Цены различаются в зависимости от того, какой именно анализ проводится. Обычно это от 1,5 тыс. рублей и выше.В лаборатории, рассказывает Максим Михайлов, специалист сначала задаст клиенту вопросы, которые позволят понять, на что именно нужно проверять воздух. Например, обновляли ли мебель, делали ли ремонт и так далее. Чаще всего проводится обобщенный анализ на несколько компонентов. Бывает, что достаточно провести на месте тест экспресс-газоанализаторами и тогда результат будет известен сразу. Иногда специалисты берут пробы воздуха в специальные вакуумные пакеты, потом проводят испытания в лаборатории.
Антон Ястребцев добавляет, что в некоторых случаях люди сами могут определить источник загрязнения, если он явный. Например, есть синтетический запах от мебели. Тогда можно просто принести в лабораторию часть "подозрительной" тумбочки или шкафа (дверцу, полку) для проверки в климатической камере. Плохой результат станет основанием для возврата некачественной мебели продавцу.
Как трактовать исследование
Однако данные исследования не "укажут пальцем" на источник загрязнения, но зададут направление. "Специалист может сказать: вы знаете, формальдегид. Скорее всего, это фанера, которая у вас под полом, или вот эта тумбочка, которую вы недавно купили. Давайте эти две пробы возьмем и проанализируем в климатической камере", — поясняет Антон Ястребов.
Если все в норме, но душно или слишком влажно
Антон Ястребцев добавляет, что можно поставить бризер. "Сейчас у всех почти стоят пластиковые окна, которые препятствуют притоку свежего воздуха с улицы. Воздух застаивается, и потом его проветрить достаточно сложно", — говорит он.
Максим Михайлов предупреждает, что не всегда стоит использовать озонаторы без предварительного анализа воздуха. В квартире могут находиться вещества, которые при высокой концентрации озона создают с ним токсичные соединения.