Эксперт рассказала, сколько российских водителей пристегивается ремнями безопасности

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Водители в России, согласно исследованиям, стали почти в четыре раза чаще пристегиваться ремнями безопасности за последние десять лет. Пристегиваются в машине более 90% автомобилистов, сообщила в пятницу журналистам член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.

"Последние 10 лет в стране велась очень масштабная работа по повышению безопасности дорожного движения <...> В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" мы провели исследование, цифры не могут не радовать - в среднем пристегиваются более 90%", - сказала она во время рабочей поездки в Ставрополь.

Эксперт отметила, что 10 лет назад результат опросов был значительно ниже. "Использование ремней безопасности было не в фаворе, пристегивались 23% водителей по всей стране", - пояснила Агре.

Президент экспертного центра отметила, что совместно с Госавтоинспекцией РФ в стране была проведена масштабная разъяснительная работа. В итоге мнение большинства водителей в части значимости использования ремней безопасности удалось поменять.

В число задач нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" входит рост доли автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидация половины мест концентрации ДТП, увеличение (до 85%) доли протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и так далее.