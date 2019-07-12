Депутаты предложили отменить срок давности исков по регистрации нежилых помещений в домах

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской в пятницу внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, который предусматривает отмену срока исковой давности заявлений жильцов многоквартирных домов, которые через суд пытаются оспорить передачу в аренду нежилых помещений, к примеру, подвалов или чердаков. Текст размещен в думской электронной базе.

Авторы отмечают, что "случаи неправомерного оформления права собственности на нежилые помещения, предназначенные для обслуживания многоквартирного дома, достаточно распространены на территории РФ". Собственники вынуждены обращаться в суд, так как "зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке".

По действующим нормам, на иски о признании права общей долевой собственности в случаях, когда отчуждаются чердаки и подвалы, срок давности не применяется. Однако, указывают авторы, "в судебных спорах возникают ситуации, когда суды отказывают в удовлетворении требований о восстановлении нарушенного права по истечении трехлетнего срока исковой давности, что связано с содержащимися в постановлении пленума Высшего Арбитражного Суда" от 23 июля 2009 года.

В связи с этим авторы предлагают закрепить в Жилищном кодексе, что исковая давность не распространяется "на требования, вытекающие из отношений по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом в многоквартирном доме". Действующая редакция Гражданского кодекса позволяет это сделать.