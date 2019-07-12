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ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства

Во время проверки в ведомстве выявили многочисленные нарушения

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.

"Проведенная Рослесхозом при содействии ФСБ России проверка исполнения лесного законодательства в Новгородской области вновь выявила факты многочисленных нарушений. Управление ФСБ России по Новгородской области проводит изъятие документов в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области", - говорится в распространенном сообщении.

Также поясняется, что предполагаемый ущерб государству составляет более чем 1,3 млрд рублей. Изъятые документы могут стать доказательствами для возбуждения уголовных дел. Плановая выездная проверка новгородского министерства прошла в части исполнения переданных полномочий в области лесных отношений и расходования средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета.

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