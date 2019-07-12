В Швеции рестораторов могут обязать информировать посетителей о происхождении мяса

СТОКГОЛЬМ, 12 июля. /ТАСС/. Через несколько лет шведских рестораторов могут обязать информировать посетителей о происхождении мяса, из которого приготовлены подаваемые в заведении блюда. Правительство дало Управлению по вопросам пищевых продуктов поручение изучить эту проблему.

Цель такого нововведения - облегчить потребителю выбор произведенного в Швеции мяса.

"Прежде всего, можно констатировать, что в Швеции мы умеем производить высококачественное мясо, и это, конечно же, должно иметь свой маркетинг как в стране, так и за рубежом, с тем чтобы потребители имели возможность выбирать именно шведское мясо. Хотя сам выбор, конечно же, - за ними", - говорит в интервью агентству ТТ министр по делам села Енни Нильссон.

При этом она отмечает, что речь идет о защите интересов потребителя и заботе о нем: чтобы он мог делать осознанный выбор на основе исключительно полной информации.

В настоящее время предприятия питания не обязаны сообщать о происхождении используемого на кухне мяса, хотя в отношении магазинов такое требование давно уже действует.

Правда, по словам министра, рестораторы пока что не пришли к согласию о том, как сделать более полной информацию о мясных блюдах для потребителей, а правительство не собирается вводить требование обязательной маркировки, такой же, как и в магазинах. Вопрос пока остается открытым, его изучат эксперты.

"Информацию можно предоставлять, например, на доске у входа в заведение, а не в меню", - предлагает Енни Нильссон, подчеркивая, что вопрос должен решаться в диалоге с представителями отрасли.