Дмитрий Певцов выступил перед несовершеннолетними в СИЗО "Водник" в Москве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Актер театра "Ленком" Дмитрий Певцов провел встречу с несовершеннолетними заключенными московского СИЗО "Водник".

В течение двух часов артист общался с несовершеннолетними, которые содержатся под стражей (несовершеннолетние юноши содержатся в Москве лишь в СИЗО-5 - прим. ТАСС). Всего в этом СИЗО содержатся 36 подростков. Он рассказал им о работе в кино, фильмах, в которых снимался, о профессии актера, показал несколько физических упражнений, с помощью которых поддерживает свою физическую форму. Также Певцов исполнил для подростков несколько песен на гитаре. Несовершеннолетние были в восторге, слушали его выступление не перебивая, а когда актер стал уходить, попросили исполнить еще несколько песен, на что он согласился. Он пообещал, что это не последняя встреча и он постарается еще раз посетить изолятор.

Певцов поделился с корр. ТАСС своими впечатлениями от общения с подростками в СИЗО. "У меня были выступления и в зонах, и в тюрьме. Но такое вот близкое общение - второй раз именно с несовершеннолетними. "Первый раз это было в шестом СИЗО, но это были девушки, и общение было в ином формате - мы сидели за общим столом с чаем. А сейчас парни, но было совершенно по-другому, они разные", - сказал актер. Он признался, что ему непросто было установить контакт с подростками. "С начала нашей встречи и до конца, когда они попросили меня спеть, я видел серьезные изменения в их внимании, и они как будто немножечко оттаяли, потеплели, совершенно по-другому в финале смотрели, чем в начале", - сказал Певцов. По его словам, у него остались хорошие впечатления от этой встречи, так как в заключенных несовершеннолетних "есть надежда, свет". "Даже у самых угрюмых это есть, я это почувствовал", - сказал актер. На основании своего опыта общения с разными зрителями он отметил, что заключенные подростки поддаются хорошему воздействию.

Певцов рассказал, что впервые он попал в исправительное учреждение в 1989 году во время съемок фильма "По прозвищу Зверь" (1990), где он сыграл заключенного. Это была колония в Коми, где заключенные жили не в камерах, а в бараках. "Я вспоминаю это с ужасом. Ощущение ужаса и кошмара, как там вообще можно жить и остаться человеком, меня не покидали на протяжении всех съемок", - сказал Певцов. По его словам, сейчас ситуация и условия в исправительных учреждениях изменились к лучшему, и это благотворно влияет на заключенных. "Потому что, когда у тебя на душе ужас и тебя поселяют в ужас, у человека ничего кроме озлобления и мстительности не возникает. А здесь, мне кажется, немного другие люди сидят", - заключил Певцов.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков, встречу организовала входящая в состав Общественного совета при УФСИН настоятельница Марфо-Мариинской обители в Москве игуменья Елисавета (Беляева), которая также присутствовала на встрече.