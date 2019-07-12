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Международный военно-морской салон - 2019

Первый в мире роботизированный спасательный плот создан в России

Плот рассчитан на одного пострадавшего человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Первый в мире роботизированный спасательный плот "Аврора" создан в России. Демонстрация "Авроры" состоялась в ходе 9-го Международного военно-морского салона (МВМС-2019), проходящего в Санкт-Петербурге.

"В настоящее время мы отрабатываем данную концепцию - смотрим, как будет выбрасываться плот, как будет раскрываться, как будет работать его гидроакустика. Первоначальный вариант "Авроры" рассчитан на одного пострадавшего человека и это, конечно, мало", - проинформировал генеральный директор - генеральный конструктор санкт-петербургского АО "НПП "Радар ммс", разработавшего новый плот, Георгий Анцев.

По его словам, в случае решения основных технических вопросов можно будет говорить о создании роботизированного спасательного плота, рассчитанного на перевозку 5-10 человек. "Эти вопросы нами уже решаются", - подчеркнул Анцев.

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РоссияМеждународный военно-морской салон - 2019
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