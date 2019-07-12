В Росархиве сообщили, что документы и раритеты не пострадали при пожаре в РГАЛИ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Исторически ценные документы и предметы, хранящиеся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), по предварительным данным, не пострадали во время пожара, возникшего в здании в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального архивного агентства (Росархив), которому подведомственен РГАЛИ.

"Насколько нам известно, ценные документы, исторические раритеты не пострадали", - сказал представитель пресс-службы ведомства.

Собеседник агентства добавил, что пожар возник около 13:15 мск в первом корпусе архива. "По предварительным данным, причина - технические неполадки во время ремонтных работ. Сейчас уточняется масштаб ущерба, продолжаются вестись работы по нейтрализации", - отметил он.

В столичном управлении МЧС ТАСС сообщили, что пожар был ликвидирован в 15:09 мск, пострадавших нет.

Архив был основан в 1941 году, частично на базе собрания Государственного литературного музея - Гослитмузея (ГЛМ) - как Центральный государственный литературный архив (ЦГЛА). Указом Президента РФ от 2 апреля 1997 года РГАЛИ был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.