Тербунская больница в Липецкой области получит новое оборудование до конца года

ЛИПЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Межрайонная больница Тербунского района Липецкой области получит новое оборудование для обследования пациентов до конца 2019 года, сообщил в пятницу журналистам врио главы региона Игорь Артамонов во время посещения медучреждения.

"В ближайшее время в тербунскую больницу поступят ЭКГ-аппараты, маммограф, холтеровский монитор, колоноскоп, стоматологическая установка. Также в этом году в медучреждении будет установлена новая газовая котельная, которая позволит улучшить систему отопления больницы и снизить при этом затраты", - сказал врио губернатора.

В настоящее время в больнице есть хирургический, травматологический, гинекологический и офтальмологический центры, работает четыре стационарных отделения. В распоряжении медиков также есть передвижной медицинский комплекс, благодаря которому помощь оказывается в селах с численностью населения менее 100 человек.

"По оснащению тербунская больница выгодно отличается от многих других районных медучреждений, поставки нового медицинского оборудования продолжатся", - добавил Артамонов.