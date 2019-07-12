Пензенцы собрали около 18 тонн помощи для пострадавших от паводков в Иркутской области

ПЕНЗА, 12 июля. /ТАСС/. Жители Пензенской области собрали около 18 тонн продуктов, которые отправят в качестве гуманитарной помощи в пострадавшую от паводков Иркутскую область. Об этом сообщил журналистам в пятницу координатор акции Анатолий Бирюзов.

"На сегодняшний день собрано более 18 тонн продуктов, которые будут отправлены в Иркутскую область. Это мука, сахар, кондитерские и макаронные изделия, гречневая крупа, сухари, бутилированная вода. Также мы направим туда груз обоев, потому что люди, которые будут строить и восстанавливать свое жилье, нуждаются в них", - отметил Бирюзов.

По его словам, отправка фуры с гуманитарной помощью намечена на 16 июля. Груз планируется доставить в Иркутскую область в течение трех дней.