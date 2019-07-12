Власти Карелии обратятся к Шойгу с просьбой перенести сроки строительства аэровокзала

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июля. /ТАСС/. Власти Карелии подготовили письмо за подписью главы региона Артура Парфенчикова в адрес министра обороны РФ Сергей Шойгу с просьбой перенести сроки строительства здания аэровокзала в Петрозаводске с 1 августа на более поздний срок, после окончания туристического сезона. Об этом во время сессии Законодательного собрания Карелии сообщил вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

"Главой региона в адрес министра обороны РФ подготовлено соответствующее обращение о том, чтобы эти работы перенести на другой период, когда не будет высокого туристического сезона. В ближайшее время планируется по этому поводу организовать совещание", - сообщил представитель правительства республики.

Как стало известно из выступления вице-премьера правительства Карелии, строительством аэровокзала в Петрозаводске займется предприятие Министерства обороны РФ. Начало строительства запланировано на 1 августа 2019 года, что приведет к закрытию авиасообщения в пик туристического сезона. По словам Родионова, власти республики понимают, как отмена рейсов ударит по региону и людям, которые уже приобрели билеты на эти сроки, поэтому вопрос о старте строительства аэровокзала прорабатывается властями.

"Раньше мы не могли этого сделать, так как единственного поставщика в лице Минобороны мы узнали только две недели назад. Мы не знали, с каким подрядчиком вести разговоры. Как только он стал известен, мы написали письмо Шойгу", - пояснил Родионов

В конце июля 2019 года стало известно, что контракт на строительство аэровокзала в Петрозаводске заключат по поручению президента РФ с единственным исполнителем. Однако его имя не называлось.

Аэропорт Петрозаводска - единственный аэропорт Карелии, он включен в список аэропортов федерального значения, предназначен для обслуживания внутренних и международных авиаперевозок. Из аэропорта осуществляются рейсы в Москву, Архангельск, Череповец, Симферополь, Сочи и Анапу.