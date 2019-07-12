Илью Азара оштрафовали за акцию в поддержку Голунова

МОСКВА, 12 июля./ТАСС/. Дорогомиловский районный суд Москвы назначил в пятницу наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей журналисту "Новой Газеты" Илье Азару за участие в несанкционированной акции в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"Суд признал Азара виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном шествии, повлекшим создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

12 июня в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, которая планировалась до его освобождения и заявления министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о невиновности журналиста. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что в шествии участвовали около 1200 человек. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") были задержаны более 200 человек.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили.