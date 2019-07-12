Минпросвещения: занятия по светской этике наиболее востребованы в российских школах

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 40% российских четвероклассников изучают модуль "Основы светской этики" в рамках предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ). Такие данные следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов мониторинга реализации предметной области ОРКСЭ, который провело Минпросвещения РФ.

В материалах Минпросвещения представлена сравнительная таблица по выбору модулей ОРКСЭ за 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы. "На основании приведенных данных можно утверждать, что самым востребованным модулем в целом по РФ является модуль "Основы светской этики" - в среднем [выбирали] более 42% обучающихся. На втором месте модуль "Основы православной культуры" - более 34% обучающихся. На третьем месте - "Основы мировых религиозных культур" - более 17%", - сообщается в материалах.

Согласно данным Минпросвещения, Основы исламской культуры выбирали чуть более 5% обучающихся. Основы буддийской культуры и Основы иудейской культуры - меньше 1%.

Данные по выбору модулей ОРКСЭ получены из 85 субъектов РФ. В целом по стране обучаются в четвертых классах порядка 1,6 млн школьников. Из них не изучают курс ОРКСЭ проходящие обучение по индивидуальным программам по медицинским показаниям (2341 ребенок).

Предмет ОРКСЭ стал обязательным для школьников с 2012-2013 учебного года. Родители вместе с детьми могут выбрать один из модулей: основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма, основы мировых религиозных культур или светскую этику.