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Губернатора Петербурга наделили полномочиями по установлению статуса природоохранных зон

Кроме того, в городе упростили процесс наделения земельной территории статусом особо охраняемой территории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "Экологический кодекс Санкт Петербурга", наделяющий губернатора полномочиями устанавливать, менять и снимать правовой статус особо охраняемых природных территорий регионального значения. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Изменения относят к компетенции губернатора Санкт-Петербурга полномочие по принятию решений об установлении, изменении, о прекращении существования охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения", - отмечается в сообщении.

Нововведения также предусматривают установление предельных максимальных и минимальных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в границах особо охраняемых природных территорий. Теперь природные заказники регионального значения могут создаваться путем преобразования государственных природных заказников федерального значения.

В том числе Беглов внес изменения в статью 1 закона Петербурга "О перечне участков территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования". Упрощается процесс наделения земельной территории статусом особо охраняемой территории, снимается необходимость обязательного комплексного экологического обследования и экспертизы.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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