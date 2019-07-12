Губернатора Петербурга наделили полномочиями по установлению статуса природоохранных зон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "Экологический кодекс Санкт Петербурга", наделяющий губернатора полномочиями устанавливать, менять и снимать правовой статус особо охраняемых природных территорий регионального значения. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Изменения относят к компетенции губернатора Санкт-Петербурга полномочие по принятию решений об установлении, изменении, о прекращении существования охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения", - отмечается в сообщении.

Нововведения также предусматривают установление предельных максимальных и минимальных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в границах особо охраняемых природных территорий. Теперь природные заказники регионального значения могут создаваться путем преобразования государственных природных заказников федерального значения.

В том числе Беглов внес изменения в статью 1 закона Петербурга "О перечне участков территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования". Упрощается процесс наделения земельной территории статусом особо охраняемой территории, снимается необходимость обязательного комплексного экологического обследования и экспертизы.