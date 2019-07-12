Медведев требует обеспечить школьников качественным, здоровым и вкусным питанием

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на качество школьного питания и молочной продукции.

"Самое главное здесь, в столовой, чтобы продукты были здоровые и было вкусно. Столики красивые - сомнений нет, и кухня красивая, но самое главное - чтобы питание было нормальное, качественное, здоровое и вкусное", - сказал Медведев, осмотрев столовую средней общеобразовательной школы на 1550 мест в Ставрополе, построенной в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие образования".

Премьер обошел учебные классы, спальни для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, футбольную площадку, столовую, где дети получают питание из местных ставропольских продуктов. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил премьера за внедрение системы маркировки молочных продуктов.

Постановление правительства РФ, вносящее изменения в правила продажи в России отдельных видов товаров, вступило в силу 1 июля. Теперь размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в местах продажи должно осуществляться так, чтобы можно было визуально отделить их от других пищевых продуктов, а также сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира".

"Просто люди должны понимать, что они покупают. Или это нормальное молоко, или это некий молочный напиток, который гораздо дешевле.... Надо посмотреть, как это работает", - отметил Медведев.

Медведев поинтересовался укомплектованностью педагогического состава и осмотрел классные помещения и парты. "Мебель ваша?" - поинтересовался премьер. "Да, ставропольская", - ответил губернатор. Медведеву сообщили, что и оборудование для учебных комнат - российского производства.

"Еще совсем недавно... в 2007 году все оборудование было иностранное - начиная от парт и заканчивая приборами в кабинетах химии и физики: пробирки, колбы - все было иностранное", - заметил глава правительства.