Экс-сотрудник РКК "Энергия" осужден на три года условно за посредничество в подкупе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил за посредничество в подкупе к трем годам условно бывшего главного специалиста по противодействию коррупции одной из служб РКК "Энергия". Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Бывший главный специалист по противодействию коррупции службы 17С ПАО "РКК "Энергия" признан виновным в совершении посредничества в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет условно", - сообщила Врадий.

Следствие и суд установили, что в апреле 2018 года замгендиректора по персоналу, социальной политике и контрольно-ревизионной деятельности РКК "Энергия" привлек двух своих подчиненных - бывшего главного специалиста по противодействию коррупции и начальника службы внутренних расследований 17С - для незаконного получения денег от организации, с которой у РКК заключен контракт на сумму более 300 млн рублей. Обвиняемый специалист по борьбе с коррупцией заявил представителю организации о необходимости передать руководству РКК 10% от суммы контракта (более 31 млн рублей) за подписание в дальнейшем всех актов приема-передачи и покровительство в иных вопросах.

25 июля 2018 года часть денег в размере 965 тыс. рублей была передана замгендиректора. Он в свою очередь отдал своим подчиненным по 365 тыс. рублей за посредничество. Получить 31 млн рублей они не сумели, так как их противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. По словам Врадий, фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, и его дело было выделено в отдельное производство. Расследование уголовных дел в отношении двух других сотрудников продолжается.