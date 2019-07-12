Новый врио главы Севастополя намерен реализовывать совместные проекты с Крымом

"Думаю, найдем общий язык и будем делать проекты, которые будут на благо двух субъектов - города Севастополя и всего полуострова", - сказал Развожаев журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о планах по выстраиванию отношений с главой Крыма.

ФЦП по развитию Крыма и Севастополя

Развожаев также намерен изучить состояние дел по реализации в городе ФЦП по развитию Крыма и Севастополя. "Большое количество программ в городе, в том числе федеральная целевая программа, мне надо очень быстро понять, в каком состоянии какие программы находятся, какие стройки в каком состоянии", - сказал Развожаев журналистам в пятницу.

По его словам, он намерен в ближайшее время провести встречи с представителями Минэкономразвития РФ, "чтобы дальше делать какие-то выводы".

"Изначально сейчас погружусь в бумаги. Понятно, что город - это живой организм, тут нельзя только абстрактно-стратегическими вопросами заниматься, оперативные вопросы тоже нужно изучать", - добавил врио губернатора Севастополя.

Ранее в пресс-службе дирекции по управлению ФЦП сообщали, что исполнение федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова в части, касающейся Севастополя, в 2018 году было на уровне около 61%. Севастопольское отделение партии "Единая Россия" предлагало городскому правительству совместно разработать план для реализации ФЦП и опубликовать его, чтобы горожане могли контролировать работу властей.

Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Врио главы региона назначен 38-летний Михаил Развожаев, который занимал должность руководителя исполкома ОНФ. В октябре 2018 года он был назначен врио руководителя Хакасии, а до этого с 2014 года был замглавы Минкавказа.

В новость в 17:12 мск внесены изменения - добавлена информация о планах Развожаева касательно исполнения ФЦП