Патриарх Кирилл призвал верующих защищать церковь от нападок

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Православные верующие наряду со священнослужителями должны противодействовать нападкам на церковь и православие, сказал в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Божественной литургии в храме святого праведного Алексия Московского в Вешняках по случаю Дня апостолов Петра и Павла.

"Не для того церковь Божия создавалась, чтобы время от времени в нее, в храм, приходили люди для совершения богослужений. Она создавалась для того, чтобы мы все жили в этой крепости, а для того, чтобы жить в крепости, нужно защищать ее стены. И когда происходят нападки на церковь, а мы живем сейчас именно в такое время, когда нападки становятся более изощренными, защита церкви есть не только дело отдельно взятых людей, в том числе церковных чиновников. Это есть дело каждого верующего человека, мы все несем ответственность за стены, которые ограждают нас от сил зла, и через защиту которых мы обретаем спасение", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви привел в качестве примера жизнь апостолов, которые проповедовали учение Христа, несмотря на гонения и угрозу гибели. "Апостольский подвиг есть подвиг полной самоотдачи, самоистощания для того, чтобы другие жили, и жили не просто обычной человеческой жизнью, а жили в общении с Духом Божьим, получая небесный дар благодати. Вот это все нам нужно помнить, когда мы говорим или думаем, или прославляем деяния святых апостолов, но особенно в сегодняшний день, когда мы вспоминаем память святых первоверховных апостолов Петра и Павла", - отметил Патриарх Московский и всея Руси.

Он подчеркнул, что не все верующие разделяют ответственность за сохранение и развитие православия. "Самая, может быть, большая беда, которая со временем возгнездилась в жизнь церкви и в сознании мирян - что за церковь несет ответственность архиерей, священник, в общем, священнослужители. А мое дело прийти, в лучшем случае, один раз в неделю, свечечку купить, помолиться, если есть возможность, причаститься и уйти до следующего раза", - констатировал патриарх Кирилл.

Он добавил, что одним из способов защиты веры является строительство новых храмов, которые позволят приобщить к церковной жизни новых людей. "Вот мы освятили сегодня храм, который построен по программе строительства новых храмов. Да, мне уже сообщили, что это одно из самых первых строительств сопровождались очень большими и многими трудностями. Но все эти трудности были преодолены. <...> И вот дай Бог, чтобы на этом единичном примере защиты церкви, оказания помощи в строительстве храма, мы могли бы выработать в себе навык постоянного активного участия в церковной жизни, каждый в меру своих сил", - заключил предстоятель Русской православной церкви.