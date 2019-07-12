Избирком зарегистрировал около 160 выдвинутых кандидатов в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком зарегистрировал порядка 160 выдвинутых кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-служба столичной избирательной комиссии.

"О регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва по состоянию на 11 июля: выдвинуто 426 кандидатов, представили документы на регистрацию 294 кандидата, зарегистрировано 158 кандидатов. Также сняли свою кандидатуру, утратили статус 107 кандидатов", - сообщили в пресс-службе.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Каждому кандидату необходимо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. На предстоящих выборах в столичный парламент в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.