{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство РФ в Албании подтвердило задержание россиянина и его ожидаемую экстрадицию

Он подозревается в причастности к ИГ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российское посольство в Албании подтвердило задержание гражданина РФ за причастность к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом в пятницу сообщил советник-посланник российского диппредставительства в Тиране Андрей Шугуров в ответ на письменный запрос корреспондента ТАСС.

"Посольство России в Албании подтверждает получение 12 июля официального уведомления МИД Республики Албании о задержании накануне полицией гражданина Российской Федерации Р. Мислаева за незаконное пребывание на территории страны и в связи с его объявлением в международный розыск за участие в незаконных вооруженных формированиях в Сирии. Планируется его экстрадиция в Россию", - отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что полиция Албании задержала 34-летнего россиянина за причастность к ИГ. По данным албанских правоохранительных органов, Мислаев незаконно проник на территорию Албании после того, как в 2015 году Надтеречный районный суд Чеченской Республики выдал ордер на его арест. В июне 2013 года россиянин уехал в Сирию, где вступил в ряды "Исламского государства" и принимал активное участие в действиях против правительственных сил в Сирии.

Теги
АлбанияСирияРоссия
Северный Кавказ
Детская поликлиника будет построена во Владикавказе до 2021 года
Новое здание будет рассчитано на 150 посещений в смену
Читать полностью