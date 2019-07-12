Посольство РФ в Албании подтвердило задержание россиянина и его ожидаемую экстрадицию

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российское посольство в Албании подтвердило задержание гражданина РФ за причастность к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом в пятницу сообщил советник-посланник российского диппредставительства в Тиране Андрей Шугуров в ответ на письменный запрос корреспондента ТАСС.

"Посольство России в Албании подтверждает получение 12 июля официального уведомления МИД Республики Албании о задержании накануне полицией гражданина Российской Федерации Р. Мислаева за незаконное пребывание на территории страны и в связи с его объявлением в международный розыск за участие в незаконных вооруженных формированиях в Сирии. Планируется его экстрадиция в Россию", - отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что полиция Албании задержала 34-летнего россиянина за причастность к ИГ. По данным албанских правоохранительных органов, Мислаев незаконно проник на территорию Албании после того, как в 2015 году Надтеречный районный суд Чеченской Республики выдал ордер на его арест. В июне 2013 года россиянин уехал в Сирию, где вступил в ряды "Исламского государства" и принимал активное участие в действиях против правительственных сил в Сирии.