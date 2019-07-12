Трое россиян проведут в Перу более месяца на высоте 6 км, определяя запас воды в ледниках

"В Перу стартовала международная экспедиция по бурению льда на горе Уаскаран. Климатическая летопись этой вершины насчитывает около 20 тыс. лет. Это одно из немногих мест в тропиках, где палеоклиматическая информация, которую хранит в себе лед, еще не нарушена его таянием в результате глобального потепления. В состав экспедиции входят гляциологи Института географии РАН Станислав Кутузов, Владимир Михаленко и Иван Лаврентьев. Кроме буровых работ будут выполнены измерения толщины льда и определен запас воды в перуанских ледниках", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Международная экспедиция по изучению ледников стартовала в пятницу в Андах, одной из самых высоких горных систем Земли. Ученые, в том числе трое гляциологов из Института географии РАН, планируют взять образцы многолетнего льда на вершине высочайшей точки Перу, чтобы лучше понять происходящие климатические процессы и определить запасы воды в перуанских ледниках, сообщает пресс-служба института.

Ученым предстоит провести полтора месяца на высоте более 6 тыс. м. За это время посредством бурения они планируют получить два образца льда в седловине Уаскарана (около 6 тыс м) и столько же - с вершины горы, которая поднимается над уровнем моря на 6768 м. По окончании миссии более 3 тонн собранного материала будет доставлено на базу в замороженном виде.

"Для этих работ на гору необходимо доставить более 1,5 тонн оборудования. Первая заброска снаряжения в седловину запланирована на 12 июля", - отмечается в документе. В экспедиции принимают участие более 30 человек, включая ученых, горных гидов и носильщиков.

Проект проводится центром полярных исследований Университета Огайо (США) при поддержке Национального научного фонда - независимого агентства при правительстве США, отвечающего за развитие науки и технологий.

Учитывая важность проекта, базовый лагерь экспедиции посетил президент Перу Мартин Вискарра. Он отметил, что этот проект важен для всего мира, так как изучение истории климата тропических широт за столь длительное время позволит лучше понять процессы, происходящие сейчас. Темпы потери массы ледников тропических Анд ускоряются, а благополучие населения горных районов Перу напрямую зависит от воды, поступающей с ледников в засушливый сезон.