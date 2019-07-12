Более 100 тыс. электронных больничных выдали в Пензенской области с лета 2017 года

ПЕНЗА, 12 июля. /ТАСС/. Более 100 тыс. электронных больничных листов выдано в Пензенской области с лета 2017 года, когда регион присоединился к программе. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в региональном отделении Фонда социального страхования (ФСС).

"На сегодняшний день в Пензенской области выдано более 100 тыс. электронных листов нетрудоспособности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в регионе с документами нового формата работают 67 медицинских организаций, переход на электронные листы нетрудоспособности позволил существенно сократить бумажный документооборот и расходы на изготовление, учет и хранение бумажных бланков.

Электронный больничный был введен на всей территории России с 1 июля 2017 года. Согласно закону, по желанию пациента медицинская организация может оформить листок нетрудоспособности в электронном формате в специальной автоматизированной системе, поставить электронную подпись и переслать работодателям и в Фонд социального страхования.