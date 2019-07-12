В Мьянме обнаружены останки древней птицы с необычайно длинной нижней конечностью

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Китайские палеонтологи обнаружили в Мьянме фрагменты нижней конечности древней птицы. Ее особенность, как сообщает газета Independent, состоит в том, что третий палец птицы был намного длиннее голени.

Исследователи получили останки от местного торговца янтарем, который нашел странный предмет в застывшем куске смолы в долине Хукавнг в Мьянме. По словам экспертов, данная местность известна большим количеством сохранившихся окаменелостей, включая фрагменты самой древней из известных на сегодняшний день пчел. Для определения точного происхождения и возраста находки ученые из Китайского геологического университета провели рентгеновскую микротомографию и построили трехмерную модель ископаемого. Результаты показали, что лапка, возраст которой насчитывал около 99 млн лет, принадлежала ранее неизвестному вымершему виду пернатых.

Палеонтологи установили, что птица относилась к группе энанциорнисов (лат. Enantiornithes), исчезнувших с лица Земли вместе с динозаврами примерно 66 млн лет назад. Они назвали ее Elektorornis chenguangi, что в переводе с греческого означает "янтарная птица". По размерам, как указывают специалисты, птица была меньше воробья и большую часть жизни проводила на деревьях. Исследователи выяснили, что ее третий палец был намного больше голени: его длина составляла 9,8 мм, что на 41% длиннее второго пальца и на 20% длиннее всей голени.

Ученые сравнили эти показатели с параметрами нижних конечностей 20 вымерших и 62 ныне живущих птиц и пришли к выводу, что подобный феномен встречается в природе впервые. Единственным животным, имеющим такие непропорционально длинные лапы, по мнению экспертов, является мадагаскарская руконожка ай-ай, которая использует их для того, чтобы выковыривать насекомых из коры деревьев. Как предполагают палеонтологи, удлиненный палец древней птицы выполнял сходную функцию.

"Это показывает, что древние птицы были гораздо более разнообразными, чем мы думали. Им было присуще множество особенностей, помогающих приспособиться к окружающей среде", - подчеркнула профессор из Китайского геологического университета Лида Син. "Нет ни одной птицы с подобной морфологией, которую можно было бы считать современным аналогом этого древнего пернатого. По образу жизни большинство птиц в прошлом, вероятно, сильно отличались от современных пернатых", - заключила профессор Китайской академии наук Цзинмай О'Коннор.