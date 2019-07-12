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Северный Кавказ

Детская поликлиника будет построена во Владикавказе до 2021 года

Новое здание будет рассчитано на 150 посещений в смену

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июля. /ТАСС/. Новая детская поликлиника будет построена на месте старого инфекционного корпуса во Владикавказе до 2021 года. Об этом ТАСС сообщил министр строительства и архитектуры Северной Осетии Таймураз Касаев.

"Детская поликлиники на 150 посещений в смену строится на месте старого инфекционного корпуса. Работы завершатся в декабре 2020 года", - сказал министр.

Старый корпус был построен в 1959 году и уже не соответствовал предъявляемым требованиям, а также не подлежал реконструкции.

Поликлиника будет построена по госпрограмме РФ "Развитие здравоохранения" и государственной программе Северной Осетии "Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы.

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