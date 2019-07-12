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В Уренгое убрали установленные на границе поселка билборды с жалобами на плохие дороги

Районные власти подчеркнули, что проблема им известна, а для ее решения делается все возможное

ТАСС, 12 июля. Специалисты демонтировали таблички с жалобами на качество дорог в поселке Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации Пуровского района.

Ранее в соцсети Instagram появились фотографии трех билбордов, установленных на выезде из Уренгоя. Таблички обращали внимание на состояние дорог в поселке в стиле фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

"Таблички, вероятно, появились ночью. Утром дорожники при обходе их демонтировали", - сказала собеседница агентства.

Как сообщается на сайте районной администрации, билборды были установлены на дороге Коротчаево - Заполярный, которая является ведомственной и находится вне зоны ответственности муниципалитета. "Сейчас подрядчик на средства владельца ведет там работы", - пояснили в пресс-службе администрации.

Глава поселка Олег Якимов отметил, что дороги в поселке действительно нуждаются в ремонте, однако, по его словам, для этого делается все возможное. "В прошлом году выделялось 4,3 млн [рублей] на ремонт. В этом - в три раза больше, 12,5 млн", - приводятся его слова в сообщении.

Поселок Уренгой расположен на берегу реки Пур на севере Ямала, в нем проживает около 10 тыс. человек.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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