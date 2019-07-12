Памятник погибшим сотрудникам МВД открыли в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 12 июля. /ТАСС/. Памятник погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам МВД открыли в пятницу в Зеленокумске Ставропольского края, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ведомства.

"С инициативой создать и установить монумент в Зеленокумске к руководству ведомства обратился руководитель всероссийской общественной организации "Боевое братство" Олег Кузнецов и председатель ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России по Советскому городскому округу Юрий Лиханский. Их инициатива была поддержана", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, памятник высотой около 2 метров представляет собой фигуру человека, собирательный образ солдата и сотрудника органов внутренних дел, который сидит на камне с автоматом в руках.

Памятник установлен в сквере Дворца культуры имени И. А. Усанова. Его открыли замначальника управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Ставропольскому краю Вячеслав Куликов, участники боевых действий, родные и близкие погибших. Церемония завершилась возложением цветов.

"Сегодня мы обрели еще один символ памяти обо всех наших коллегах, пожертвовавших жизнью во имя защиты и безопасности граждан. Этому памятнику надлежит стать ежедневным напоминанием о том подвиге, который совершили стражи правопорядка региона", - приводит пресс-служба слова Куликова.