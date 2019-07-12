Участники форума "Машук-2019" предложат свои способы решения проблем на Северном Кавказе

ПЯТИГОРСК, 12 июля. /ТАСС/. Набор разработанных на форуме "Машук-2019" решений по проблемам районов Северного Кавказа передадут в окружное полпредство, сообщил ТАСС в пятницу директор форума Дмитрий Донецкий.

"На третью смену приедет молодежь Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), которая принимала активное участие в различных конкурсах лидерства, а также те, кто уже более двух раз были на форуме "Машук". Они будут обсуждать проблематику округа и с наставниками работать над ее решением. После обсуждения будет составлен набор предложений от молодежи по решению этих проблем", - сказал Донецкий.

По его словам, затем эти предложения передадут в аппарат полпредства президента в СКФО. Директор форума добавил, что в конце июля пройдут отборочные встречи с потенциальными участниками форума.

"Впервые в этом году мы выедем на отборочные "предмашуки", которые пройдут в конце июля-начале августа в шести республиках Северного Кавказа и в Ставропольском крае. Мы проведем деловые игры и индивидуальные собеседования с каждым из участников, подавших заявку. По итогам собеседования будем рекомендовать кандидатуры для участия в форуме регионам. Окончательное решение по участникам примут органы власти, курирующие молодежь", - сказал Донецкий.

Он отметил, что сейчас на площадке форума проводятся подготовительные работы. "С 15 июля начнется уборка и подготовка территории к форуму, с 25 июля начнется масштабная застройка, будем устанавливать образовательные павильоны, помосты", - сказал директор форума, добавив, что также будет скошена трава, а территорию обработают от клещей.

"Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил в августе с участием почти 2 тыс. представителей из регионов России и зарубежья. "Машук-2019" пройдет с 9 по 30 августа.