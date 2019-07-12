Росгвардия разработала проект нормативного акта о требованиях к стрелковым объектам

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Росгвардия подготовила проект приказа, который определяет требования к стрелковым объектам, в том числе к тирам. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Союз биатлонистов России сообщил, что на следующей неделе проведет совещание с руководством Росгвардии по вопросу использования стрельбищ на биатлонных стадионах. Там отметили, что проблема использования расположенных в черте города биатлонных стрельбищ возникла в связи с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими оборот оружия. В этой связи стрельбище биатлонного Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске сейчас закрыто. В схожей ситуации оказались биатлонные центры в Тюменской области, Красноярске и Ижевске.

"Росгвардией подготовлен проект приказа, регламентирующий требования к стрелковым объектам, тирам и стрельбищам, который заменит приказ МВД России. Ранее проект приказа обсуждался с соответствующими спортивными организациями, в том числе со Стрелковым союзом России. Росгвардия находится в постоянном открытом диалоге с заинтересованными организациями, и предварительное обсуждение наиболее актуальных положений указанного проекта приказа позволяет нам констатировать наличие сбалансированного решения, позволяющего обеспечить как безопасное использование оружия на стрелковых объектах, так и развитие стрелковых видов спорта", - сказали в пресс-службе ведомства.