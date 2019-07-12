Пиротехники МЧС взорвали найденную на Мамаевом кургане авиабомбу

ВОЛГОГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Пиротехники МЧС в сопровождении экстренных служб вывезли в пятницу за город авиабомбу, пролежавшую 77 лет на Мамаевом кургане, и подорвали ее в специальном карьере. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

"12 июля пиротехническим расчетом Донского спасательного центра МЧС России была обезврежена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны [весом 25 кг]. Авиабомба была обнаружена на открытой территории южного склона Мамаева кургана города Волгограда", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что опасная находка со всеми мерами предосторожности была вывезена в специальный карьер за город и обезврежена. Ее подорвали накладным зарядом.

Мамаев курган осенью 1942 года стал эпицентром Сталинградской битвы. Там велись ожесточенные бои, на каждый квадратный метр высоты 102.0 (так обозначался курган на военных картах) приходилось около 500 пуль и 1250 осколков авиабомб и других снарядов. В Волгоградской области каждый год находят и уничтожают десятки бомб, сотни артиллерийских, минометных снарядов и других взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Сталинградской битвы.