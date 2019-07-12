Беглов объявил выговор троим вице-губернаторам Петербурга за ситуацию с Муринским парком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил выговор троим вице-губернаторам за невыполнение поручений, касающихся благоустройства Муринского парка. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"Глава города объявил выговор вице-губернаторам Эдуарду Батанову, Николаю Бондаренко и Николаю Линченко за нарушение порядка при реализации проекта благоустройства Муринского парка", - говорится в сообщении пресс-службы.

Представители Смольного пояснили, что ранее жители Калининского района выступили против сокращения площади Муринского парка ради строительства второй очереди спортивного комплекса "Нова Арена" (застройщик - компания "Анна Нова"). Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал распоряжение разобраться с ситуацией и согласовать проект благоустройства парка с жителями, но, как рассказали в пресс-службе, глава Калининского района Василий Пониделко позднее обратился к Беглову с просьбой вернуться к проблеме, сославшись на неисполнение его поручения.

"Сегодняшняя ситуация показала полное нарушение порядка реализации проекта. Предварительно в обязательном порядке проект благоустройства должен согласовываться с жителями и проходить общественные слушания. Вина за нарушение порядка полностью лежит на троих вице-губернаторах", - процитировала пресс-служба слова Беглова.

Парк расположен по берегам Муринского ручья в Калининском районе на севере Санкт-Петербурга. Он используется для отдыха и прогулок жителей города, там проводятся районные праздники и концерты. В парке также обустроены площадки для занятий спортом и велодорожки.