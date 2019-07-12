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Росгвардия по согласованию с МВД займется охраной маковых полей

Ведомство может получить исключительные полномочия на охрану таких объектов
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© Валентин Егоршин/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Охрану посевов наркосодержащих растений, использующихся в научных и медицинских целях, планируется поручить Росгвардии. Соответствующий проект постановления правительства размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Установить, что требования к режиму охраны посевов наркосодержащих растений, культивируемых для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности либо для производства используемых в медицинских целях или в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также наркосодержащего растения - опийного мака, культивируемого в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, устанавливаются Федеральной службой войск национальной гвардии РФ по согласованию с МВД РФ", - говорится в документе.

В нем также отмечено, что охраной будет заниматься только Росгвардия, подведомственные организации, а также ведомственная охрана федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся организации, осуществляющие культивирование наркосодержащих растений.

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