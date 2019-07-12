Более чем вдвое сократится очередь на получение жилья беженцами в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июля. /ТАСС/. Более чем в два раза сократится в этом году очередь на получение жилья вынужденными переселенцами в Северной Осетии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя республики, в настоящее время в списке получателей состоит более 1 тыс. семей указанной категории.

"В этом году из федерального бюджета выделено 1,8 млрд рублей. Это уже позволило с начала года выдать 370 сертификатов, до конца года выдадим еще более 250 и сможем больше чем в два раза сократить очередь на получение жилья вынужденными переселенцами", - сказал собеседник агентства.

В 2018 году на эти цели было выделено 1,2 млрд рублей, что позволило обеспечить жилплощадью 488 семей.

Жилищные сертификаты выделяются в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" ФЦП "Жилище", действующей с 2015 по 2020 годы.

В настоящее время на территории Северной Осетии находятся вынужденные переселенцы из Южной Осетии и Грузии в результате грузино-осетинского конфликта в 1991-1992 годах. Все они будут обеспечены жильем до конца 2020 года.