Мобильное приложение для туристов появилось в Татарстане

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Мобильное приложение для туристов Tatarstan Tourist Pass запустили в Татарстане, многофункциональный продукт одновременно является гидом, банковским приложением и программой лояльности, предоставляющей скидки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Государственного комитета республики по туризму.

"Бренд Visit Tatarstan совместно с "Ак Барс" банком при поддержке Госкомитета Татарстана по туризму разработали мобильное приложение Tatarstan Tourist Pass для туристов и жителей республики", - говорится в сообщении.

Tatarstan Tourist Pass - одновременно и туристический гид, и банковское приложение, и программа лояльности, позволяющая получить скидки до 15% в кафе, барах и музеях региона. В нем есть путеводители, туристы могут открыть виртуальную банковскую карту, не посещая офис.

Владельцы виртуальной карты Tatarstan Tourist Pass получают бонусы и скидки в ресторанах и музеях Казани, представленных в разделе приложения "Акции". Также они получают скидки на покупку билетов на мероприятия. Приложение доступно на русском и английском языках.

Виртуальная карта доступна для привязки к мобильным кошелькам Apple Wallet, Google Pay и Samsung Pay. В приложении можно пополнить карту, узнать баланс и просматривать операции. Им также можно оплачивать покупки, не создавая физическую пластиковую карту.

Приложение запустили в тестовом режиме в июне 2019 года, на данный момент его скачали более 200 пользователей. Оно доступно на платформах IOS и Android.