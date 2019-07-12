Гастрономический фестиваль "Вишневарово" стартовал в Тамбовской области

ТАМБОВ, 12 июля. /ТАСС/. Всероссийский гастрономический фестиваль "Вишневарово" открылся в пятницу в городе Уварово Тамбовской области, который издревле славился своими вишневыми садами. На главной улице города состоялось костюмированное шествие, в котором приняли участие делегации из разных районов Тамбовской области, а также из Борисоглебска Воронежской области и Белоруссии. Всего более 500 взрослых и детей, одетых в яркие сарафаны и рубахи цвета спелой вишни. Предварял колонну участников ансамбль уваровских барабанщиц.

Как отметила заместитель председателя Тамбовской областной думы Ирина Тен, сегодня "Вишневарово" является визитной карточкой событийного туризма Тамбовской области. В 2018 году фестиваль получил специальный диплом Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, а в 2019 году был включен в Национальный событийный календарь.

"Не каждый регион сегодня может похвастаться таким большим количеством проводимых событийных мероприятий, но на Тамбовщине это стало доброй традицией. Про что фестиваль "Вишневарово"? Конечно же, про любовь к малой родине, про нашу душевность, гостеприимность, открытость", - сказала она.

За два дня праздника гостям предстоит принять участие в десятках кулинарных поединков, продегустировать килограммы вишневых пирогов, тортов, варенья, выпить десятки литров всевозможных чаев и наливок. Кроме того, в списке зрелищных мероприятий фестиваля - дефиле необычных "вишневых" шляпок, в котором примут участие около 130 девушек, а также конкурс на лучший образ "Барышень - вишенок" и "Сударынь - вишен".

Уварово - город в юго-западной части Тамбовской области с населением 23 тыс. человек. В советские годы он славился своими многочисленными вишневыми скверами. Кроме того, неподалеку от Уварово находился совхоз "Плодопитомник" с плантацией мичуринской вишни, за это город получил неофициальный статус "вишневой долины". Позднее часть садов была вырублена, сейчас местные власти вновь восстанавливают это направление.